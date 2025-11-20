Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിൽ...
    Aroor
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:36 AM IST

    ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാവീഴ്ച; കട്ടിയുള്ള റബർ ഷീറ്റ് നിലംപതിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാവീഴ്ച; കട്ടിയുള്ള റബർ ഷീറ്റ് നിലംപതിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​ നിർമാണത്തിനിടെ താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ്

    Listen to this Article

    അരൂർ: അരൂർ - തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷ വീഴ്ച. പാതയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ടി കൂടിയ റബ്ബർ ഷീറ്റ് താഴേക്ക് വീണു.ആളപായമില്ല.ചന്തിരൂരിന് സമീപം കൊച്ചുവെളി കവലയിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാതയിൽ നിന്ന് റബർ ഷീറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

    സമീപകാലത്തുണ്ടായ മാരകമായ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സുരക്ഷ ഓഡിറ്റിങ്ങിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവം ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അധികൃതർക്ക് ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ഇല്ലാത്തതാണ് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭവം നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗുരുതരചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rubber sheetsafety lapsesNational Highways AuthorityElevated road construction
    News Summary - Another safety lapse in elevated road construction; Thick rubber sheet falls to the ground
    Similar News
    Next Story
    X