Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_right‘അഖില കലോപാസക...
    Aroor
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:51 PM IST

    ‘അഖില കലോപാസക ക്ഷേമസഭ’; 10 വ​യ​സ്സി​ന്‍റെ നി​റ​വി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അഖില കലോപാസക ക്ഷേമസഭ’; 10 വ​യ​സ്സി​ന്‍റെ നി​റ​വി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​താ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഖി​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ധാ​ന്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ക്കം

    ന​ട​ത്തു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    അ​രൂ​ർ: പ​ണ്ടു​മു​ത​ലേ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ഴു​പു​ന്ന ഗ്രാ​മം. ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ശി​ൽ​പി​ക​ൾ, സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ, പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, ഗാ​യ​ക​ർ, സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ വി​ദ്വാ​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ക​ല​യു​ടെ സ​മ​സ്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലും വ്യാ​പ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വാ​ഴു​ന്നി​ടം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    എ​ഴു​പു​ന്ന​യെ ക​ലാ​ഗ്രാ​മ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടാ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ കൂ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​തി​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ് ‘അ​ഖി​ല ക​ലോ​പാ​സ​ക ക്ഷേ​മ​സ​ഭ’. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി. 2015 ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ത്. 12 മാ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത്​ 12 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    എം.​എ. അ​മ്മി​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, എ​ൻ.​പി. ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ, കെ.​എ​ക്സ്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, എം.​ജി. ഷാ​ജി, കെ.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മ​നോ​ജ് ശ​ശി, ജോ​യി ക​ണ്ടം​കു​ളം, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, പി.​ജി. ശ്രീ​വ​ത്സ​ൻ, എം.​വി. ഷെ​ല്ലി, കെ.​ആ​ർ. ബാ​ബു, ആ​ർ. വേ​ണു എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    സ​ക​ല ക​ല​ക​ളെ​യും ഉ​പാ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ​ഭ എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് ‘അ​ഖി​ല ക​ലോ​പാ​സ​ക ക്ഷേ​മ​സ​ഭ’ എ​ന്ന്​ നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 50 രൂ​പ​വീ​തം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ, ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​യാ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യം​കൊ​ണ്ട് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    അ​ധി​ക വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് സം​ഗീ​തം, വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്തം, ചി​ത്ര​ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം തു​ട​ങ്ങി. നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ചെ​റി​യ വാ​ട​ക​ക്ക്​ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി വീ​ടു​ത​ന്നെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി.

    ശ​നി​യും ഞാ​യ​റു​മാ​ണ്​ പ​ഠ​ന​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യും സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​യി. പ​കു​തി പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്തു. എ​ഴു​പു​ന്ന നീ​ണ്ട​ക​ര​യി​ൽ ക​ര​ൾ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച യു​വാ​വി​ന്‍റെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് സം​ഘം ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. 12 പേ​രി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 40ഓ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ണ്ട്.

    ചാ​രി​റ്റി ആ​ക്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സം​ഘ​ട​ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത് കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​ന സ​മ​യ​ത്തും വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്ത സ​മ​യ​ത്തും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​യ തു​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി 13ന് ​ന​ട​ത്തി. മ​നോ​ജ് ശ​ശി, ആ​ർ. വേ​ണു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha NewsAnniversary celebrationmeetup
    News Summary - ‘Akhila Kalopasaka Kshema Sabha’; 10 year anniversary celebration
    Similar News
    Next Story
    X