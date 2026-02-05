Begin typing your search above and press return to search.
    ഓ​ടു​മേ​ഞ്ഞ ഷെ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു; ഏ​ഴം​ഗ കു​ടും​ബം ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു

    ഓ​ടു​മേ​ഞ്ഞ ഷെ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു; ഏ​ഴം​ഗ കു​ടും​ബം ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു
    ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ ഷെ​ഡി​ന​രി​കി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    അ​രൂ​ര്‍: കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഓ​ട് മേ​ഞ്ഞ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണു. ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴു പേ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ഴു​പു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ര്‍ഡ് നീ​ണ്ട​ക​ര ന​രി​യാ​ണ്ടി പു​തു​വ​ല്‍ നി​ക​ര്‍ത്തി​ല്‍ സ​ലി​യു​ടെ വീ​ടാ​ണ് വീ​ണ​ത്. 30 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഷെ​ഡ് കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് തൂ​ണു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഭാ​ര്യ സ​നി​ത​ക്ക് പ​ല്ലു​വേ​ദ​ന​യാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ന്തോ ഞെ​രി​യു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട ഉ​ട​നെ ത​ൻ സ​ലി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​ന​കം മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​യ​ട​ക്കം നി​ലം​പൊ​ത്തി. വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​ക​ല സാ​ധ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ത​ക​ര്‍ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യി.കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വീ​ടി​ന് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തീ​ര​ദേ​ശ​പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മം ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ക്ക​നു​വ​ദി​ച്ച വീ​ടും ഇ​തേ​കു​രു​ക്കി​ല്‍പെ​ട്ടു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    രാ​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു​ഷാ​ജി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് സ​ലി. ദ​മ്പ​തി​ക​ളും സ​ര​യു, സാ​രം​ഗി, സാ​യ് കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു​മ​ക്ക​ളും സ​ലി​യു​ടെ അ​മ്മ സു​കു​മാ​രി, അ​മ്മ​യു​ടെ അ​മ്മ സ​രോ​ജി​നി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ണ്ട് മു​റി​ക​ളു​ള്ള ഷെ​ഡി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍.

