Madhyamam
    Arattuppuzha
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:57 PM IST

    കരകവർന്നും തീരംവെച്ചും കടൽ ‘വിസ്മയം; ദി​നം​പ്ര​തി എത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് സന്ദർശകർ

    കരകവർന്നും തീരംവെച്ചും കടൽ ‘വിസ്മയം; ദി​നം​പ്ര​തി എത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് സന്ദർശകർ
     അ​ഴീ​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം ക​ട​ലാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ക​ര​യെ​ടു​ത്തു​പോ​യ​തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​വും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് പു​തി​യ​ക​ര ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​വും. കാ​യം​കു​ളം ഹാ​ർ​ബ​റി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള ഈ ​വി​ചി​ത്ര​കാ​ഴ്ച ഇ​പ്പോ​ൾ കൗ​തു​ക​മാ​ണ്. ക​ട​ൽ ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ര​ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ തീ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ​കാ​യം​കു​ളം ഹാ​ർ​ബ​റി​ന്റെ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര​യാ​യ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഴീ​ക്ക​ൽ പ്ര​ദേ​ശം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തോ​ളം പ​ര​ന്നു​കി​ട​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പ​ട​വു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. മു​മ്പ്​ ഈ ​പ​ട​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 200 മീ​റ്റ​റോ​ളം അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ഒ​രു​തു​ണ്ട് മ​ണ്ണു​പോ​ലും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ട​വു​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​ന്ന​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​യ്-​ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ട​ൽ ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്.

    മു​മ്പ് ഇ​വി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ കാ​ഴ്ച അ​ത്ഭു​ത​വും സ​ങ്ക​ട​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ക​ട​ലി​ന്റെ രൗ​ദ്ര​ഭാ​വം അ​ല്പം കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ക​ര തി​രി​കെ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നു​നേ​രെ വി​പ​രീ​ത​മാ​ണ് പു​ലി​മു​ട്ടി​ന്റെ വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര​യി​ലെ കാ​ഴ്ച. ഇ​വി​ടെ ക​ട​ൽ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. തീ​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം മാ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തോ​ളം പു​തി​യ ക​ര രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​ത്തി​ലും 50 മീ​റ്റ​റോ​ളം വീ​തി​യി​ലു​മാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രം. 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ കാ​യം​കു​ളം ഹാ​ർ​ബ​റി​നാ​യി പു​ലി​മു​ട്ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ തീ​രം ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ലും ഇ​വി​ടെ ശാ​ന്ത​മാ​ണ്. അ​നു​കൂ​ല​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ക​ട​ലി​ന്റെ വി​ചി​ത്ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഈ ​കാ​ഴ്ച ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ തീ​രം എ​ത്ര​നാ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ക​ര എ​പ്പോ​ൾ തി​രി​കെ വ​രു​മെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പി​ല്ല.

