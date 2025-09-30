Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Arattuppuzha
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:52 PM IST

    തൃക്കുന്നപ്പുഴ പാലം; അവസാന ഉറപ്പും പാളി; മൗനം പാലിച്ച് അധികാരികൾ

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പാ​ലം

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ ചീ​പ്പ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഇ​നി എ​ന്ത്​ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കാ​തോ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​നം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന അ​വ​സാ​ന ഉ​റ​പ്പും പാ​ഴ് വാ​ക്കാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ ജ​ന​രോ​ഷം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. 2018 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച 20 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​ഴ​ഞ്ഞു നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മെ​യ് ര​ണ്ടി​ന് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    എ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ജൂ​ലൈ 31ന​കം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​ര​നും പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ക​ല​ക്ട​ർ ഒ​രു മാ​സം കൂ​ടി അ​ധി​കം ന​ൽ​കി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നു ഉ​റ​പ്പ് എ​ഴു​തി​യും വാ​ങ്ങി. തീ​രാ​നു​ള്ള പ​ണി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി ക​രാ​റു​കാ​ര​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​ല​ക്ട​റെ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31നു ​ശേ​ഷം ക​ല​ക്ട​റോ എം.​എ​ൽ.​എ​യോ ഇ​ക്കാ​ര്യം മി​ണ്ടി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    പ​ണി ഉ​ട​നെ​യെ​ങ്ങും തീ​രി​ല്ല

    തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തെ​ങ്ങും തീ​രി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ണ്ടി​യോ​ടാ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷം എ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ​ണി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും 16 വീ​തം പൈ​ലി​ങ്‌ ന​ട​ത്ത​ണം. ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ ഏ​റെ​നാ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും എ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​ർ​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പൈ​ലി​ങ് പ​ണി ഇ​നി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്താ​ലും ഓ​രു​വെ​ള്ളം ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ഷ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം പ്ര​ധാ​ന പ​ണി​ക​ൾ പി​ന്നെ​യും ശേ​ഷി​ക്കും.

    പ​ണി വൈ​കും​തോ​റും ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ

    പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം വൈ​കും​തോ​റും ഖ​ജ​നാ​വി​ന് ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി മാ​സം 13 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ ജ​ങ്കാ​ർ വാ​ട​ക​യാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഷ​ട്ട​ർ തു​റ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട് അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​രു വെ​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു. പാ​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ച ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് കൃ​ഷി​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ജ​ല ഗ​താ​ഗ​ത​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ആ​രും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല

    തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ-​മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര പാ​ത​യി​ലെ ഈ ​പാ​ലം, ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ, ഹ​രി​പ്പാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​തം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​തം ചി​ല്ല​റ​യ​ല്ല. രാ​ത്രി ഒ​ൻ​പ​ത് മ​ണി​വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​ത് മൂ​ലം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും വ​ലി​യ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തേ​ക്ക് 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ധി​കം സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട ദു​ര​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ

    കേ​ന്ദ്ര ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പും കേ​ര​ള ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ​ചീ​പ്പ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ചീ​ര​ൻ​സ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ 34.12 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ 2018-ൽ ​ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. 2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പാ​ലം കോ​വി​ഡ് കാ​ര​ണം വൈ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്, എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് 41 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 2022 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നി​ട്ടും, ഷ​ട്ട​ർ ലോ​ക്കി​ന്റെ നാ​ല് തൂ​ണു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ​യും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഈ ​വാ​ഗ്ദാ​ന​വും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് മാ​ത്രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ല​വി​ലു​ള്ള പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​രാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 12 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ള്ള ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു. 2024 മെ​യി​ൽ പ​ഴ​യ പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും നാ​ലു​മാ​സ​വും പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പാ​ലം പ​ണി എ​ന്ന് തീ​രു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

