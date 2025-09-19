Begin typing your search above and press return to search.
    Arattuppuzha
    date_range 19 Sept 2025 1:56 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 1:56 PM IST

    തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ മുണ്ടിനീര് വ്യാപിക്കുന്നു; 50ലേറെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

    ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗം ഇ​ന്ന്​
    തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ മുണ്ടിനീര് വ്യാപിക്കുന്നു; 50ലേറെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ണ്ടി​നീ​ര് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 50 ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് രോ​ഗം ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ ഗ​വ. എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യം മു​ണ്ടി​നീ​ര് ബാ​ധ ക​ണ്ട​ത്. ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ ഏ​റെ​യും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 12 മു​ത​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ല്ല​ന ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടും സ​മീ​പ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മു​ത​ൽ 13 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രോ​ഗ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ണ്ടി​നീ​ര് പ​ട​ര്‍ന്നു പി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഹ​രി​പ്പാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ശാ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ വ​ഴി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഗ​വ.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ന് 21 ദി​വ​സം അ​വ​ധി

    തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ: കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന പ​രി​ധി​യി​ല്‍പെ​ടു​ന്ന തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ ഗ​വ.​എ​ല്‍.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മു​ണ്ടി​നീ​ര് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ 21 ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ന്​ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ണ്ടി​നീ​ര് പ​ട​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ-​ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു

    News Summary - mumps spreding widely at thrikkunnapuzha
