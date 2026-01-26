Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Arattuppuzha
    ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് സെ​ന്‍റ്​ സെ​ബ​സ്ത്യാ​നോ​സ് പ​ള്ളി തി​രു​നാ​ൾ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തിപ്പുകാർ; കാഴ്ചക്കാരായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ

    ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത നാ​ട്ടി​ലെ പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്​ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്
    ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് സെ​ന്‍റ്​ സെ​ബ​സ്ത്യാ​നോ​സ് പ​ള്ളി തി​രു​നാ​ൾ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തിപ്പുകാർ; കാഴ്ചക്കാരായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ
    പ​ള്ളി​യു​ടെ തി​രു​നാ​ൾ മ​ഹോ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ന്ന തി​രു​രൂ​പം എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക്കൂ​ട് ചു​മ​ലി​ലേ​റ്റി പോ​കു​ന്ന ഹൈ​ന്ദ​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് സെ​ന്‍റ്​ സെ​ബ​സ്ത്യാ​നോ​സ് പ​ള്ളി​യു​ടെ തി​രു​നാ​ൾ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രും ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​മാ​കു​ന്ന ഭ​ക്തി​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഉ​ൾ​ച്ചേ​രു​ന്ന വേ​റി​ട്ട ഒ​രു പ​ള്ളി പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ ക​ൺ​കു​ളി​ർ​മ പ​ക​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് സെ​ന്‍റ്​ സെ​ബ​സ്ത്യാ​നോ​സ് ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും ക​ണ്ട​ത്. ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ നാ​ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്.

    ച​രി​ത്ര​മി​ങ്ങ​നെ:

    1900ൽ ​ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ പാ​യ്​​ക്ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് തീ​ര​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ലി​ച്ചു​വ​ന്ന​താ​ണ് സെ​ന്റ് സെ​ബ​സ്ത്യാ​നോ​സ് പു​ണ്യ​വാ​ള​ന്റെ തി​രു​രൂ​പം. നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ‘വെ​ളു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രൂ​പം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ദേ​വ​നാ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ക്രി​സ്തീ​യ വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ല്ലം അ​തി​രൂ​പ​ത ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​അ​ന്ന് ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യാ​നി പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം മാ​നി​ച്ച് അ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പു​രോ​ഹി​ത​ർ തി​രു​രൂ​പം തീ​ര​ത്ത് പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. ത​റ​യി​ൽ കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ കു​ടും​ബം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഓ​ല​മേ​ഞ്ഞ പ​ള്ളി​യു​യ​ർ​ന്നു. അ​ത് ‘വെ​ളു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ പ​ള്ളി’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. 1909ൽ ​കൊ​ല്ലം രൂ​പ​ത ഇ​വി​ടെ യു.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബം ന​ൽ​കി​യ ഒ​രേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് 1935 മേ​യ് 19ന് ​ഫ്ര​ഞ്ച് മി​ഷ​ന​റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള പ​ള്ളി​യും സ്‌​കൂ​ളും ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    ​ വെ​ളു​ത്ത​ച്ഛ​നെ കൈ​വി​ടാ​തെ അ​ര​യ​സ​മാ​ജം

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന 10 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് പ​ള്ളി​യു​ടെ പെ​രു​ന്നാ​ൾ. എ​ട​ത്വ പ​ള്ളി പെ​രു​ന്നാ​ൾ പോ​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. അ​ന്നും പ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല്ലം അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് താ​മ​സി​ച്ച ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നാ​ടു​വി​ട്ടു​പോ​യി.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​ദേ​വ​നാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന വെ​ളു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ പെ​രു​ന്നാ​ൾ മു​ട​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 1994 മു​ത​ൽ ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് ശ്രീ​ചി​ത്തി​ര വി​ലാ​സം അ​ര​യ​സ​മാ​ജം പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യാ​നി പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നാ​ടി​ന്റെ ന​ന്മ മു​റ്റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ങ്ങും. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ക​ള്ളി​ക്കാ​ട് ശ്രീ ​ചി​ത്തി​ര​വി​ലാ​സം അ​ര​യ ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് അ​ടി​ച്ചാ​ണ് പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​നാ​യി പ​ണം പി​രി​ക്കു​ന്ന​തും നോ​ട്ടീ​സ് അ​ച്ച​ടി​ക്കു​ന്ന​തും മു​ത​ൽ റാ​സ​യി​ൽ തി​രു​രൂ​പം തോ​ളി​ൽ ചു​മ​ക്കു​ന്ന​തും കു​ർ​ബാ​ന കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​ണ്. ക​ര​യോ​ഗം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി അ​ണി​നി​ര​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന

    എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത് വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ണ്ട​യു​ടെ​യും ബാ​ൻ​ഡ് മേ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വി​കാ​രി​മാ​രും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വി​ര​ലി​ൽ എ​ണ്ണാ​വു​ന്ന ഏ​താ​നും പേ​രും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യു​ണ്ടാ​കു​ക.

    ​ഉ​ണ​ക്ക തേ​ങ്ങ​യി​ട്ട് വ​റു​ത്ത അ​രി​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ർ​ച്ച. എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ നേ​ർ​ച്ച വാ​ങ്ങാ​നും ന​ൽ​കാ​നും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടും. പ​ള്ളി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ നേ​ർ​ച്ച​സ​ദ്യ ഈ ​കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന് രു​ചി​പ​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച തി​രു​നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ലം രൂ​പ​ത​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മു​തു​കു​ളം ചൂ​ള​ത്തെ​രു​വ്, വെ​മ്പു​ഴ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി. ശ്രീ​ചി​ത്തി​ര വി​ലാ​സം അ​ര​യ​സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. ലി​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു. ​സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശി​വ​ന​ട ക്ഷേ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഫാ. ​ജോ​ബി പു​ളി​ക്ക​ൽ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​എ​ൻ. ലോ​റ​ൻ​സ് വ​ച​ന​പ്ര​ഘോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ​രു​മ​ല വി​കാ​രി ഫാ. ​റൊ​മാ​രി​യോ സ​മാ​പ​ന ദി​വ്യ​ബ​ലി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വെ​റു​പ്പ് പ​ട​രു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഈ ​പെ​രു​ന്നാ​ൾ മ​ഹോ​ത്സ​വം ലോ​ക​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ്.

