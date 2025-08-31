Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightArattuppuzhachevron_rightആറുവർഷമായിട്ടും പാലം...
    Arattuppuzha
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:10 AM IST

    ആറുവർഷമായിട്ടും പാലം പണി പൂർത്തിയായില്ല; തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ജനരോഷം ശക്തം

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഇന്ന്​ ഹ​ർ​ത്താ​ൽ ആ​ച​രി​ക്കും
    ആറുവർഷമായിട്ടും പാലം പണി പൂർത്തിയായില്ല; തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ജനരോഷം ശക്തം
    cancel
    camera_alt

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പാ​ലം

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ദേ​ശീ​യ ജ​ല​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2018ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ ചീ​പ്പ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ ജ​ന​ത്തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്നു. 2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന 20 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ലം ഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഉ​റ​പ്പും പാ​ഴ്‌​വാ​ക്കാ​യി. ഇ​തോ​ടെ, ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ, ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഷം അ​ണ​പൊ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്.

    മേ​യ് ര​ണ്ടി​ന് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, മേ​ജ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​രാ​റു​കാ​ര​നും ജൂ​ലൈ 31ന​കം പാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ക​ല​ക്ട​ർ ഒ​രു മാ​സം കൂ​ടി സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 എ​ന്ന അ​ന്തി​മ തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പോ​ടെ എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഉ​റ​പ്പ് വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ഉ​ണ്ട് എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും 34.12 കോ​ടി​ക്ക്​ ചീ​ര​ൻ​സ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി, കോ​വി​ഡ് കാ​ര​ണം വൈ​കി​യ​തോ​ടെ 41.78 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ല​ത്തി​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡി​ന്റെ ഡി​സൈ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ മേ​ജ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് കൈ​മാ​റാ​ത്ത​താ​ണ് പ​ണി വൈ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന് പ്ര​തി​മാ​സം 13 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ട​ക​യാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ ക​ട​ക​ള​ട​ച്ച് ഹ​ർ​ത്താ​ൽ ആ​ച​രി​ക്കും. ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​രി​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ സൈ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ചും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bridge construction workPublic Protestnot completed
    News Summary - Bridge construction not completed even after six years; Public anger in Thrikkunnapuzha is strong
    Similar News
    Next Story
    X