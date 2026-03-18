Madhyamam
    Ambalappuzha
    date_range 18 March 2026 1:16 PM IST
    date_range 18 March 2026 1:16 PM IST

    മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്

    മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അമ്പലപ്പുഴ: തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് മത്സ്യ ബന്ധന വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തോട്ടപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് വല കോരുന്നതിനിടെ ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ടാണ് വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

    ആണ്ടിയാർ ദീപം, അറക്കൽ എന്നീ വീഞ്ച് വള്ളങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇതിൽ ആണ്ടിയാർ ദീപം വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളിയായ പൊള്ളേത്തൈ സ്വദേശി ജോയിയുടെ (58) തലക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വള്ളത്തിനും തകരാറ് സംഭവിച്ചു.

    TAGS:Alappuzhalocalnewsaccidentnews
    News Summary - Worker injured in collision between fishing boats
    Similar News
    Next Story
