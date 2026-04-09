    9 April 2026 10:48 AM IST
    9 April 2026 10:48 AM IST

    വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍റെകൊച്ചുമകൻ അരവിന്ദന് കന്നിവോട്ട്​

    വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ സ​മ​ര​നാ​യ​ക​നും മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ന്‍ അ​ര​വി​ന്ദ​ന്​ ക​ന്നി​വോ​ട്ട്. വി.​എ. അ​രു​ണ്‍കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ള​യ​മ​ക​നാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ്​ വോ​ട്ട് ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ലും. വി.​എ​സി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ഠി​ച്ച പു​ന്ന​പ്ര പ​റ​വൂ​ർ ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ​പേ​ര്​ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന്ദ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഗ​വ. ഹ​യ​​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ന്നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​​ശേ​ഷം എ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഈ ​സ്കൂ​ളി​ലെ 90ാംന​മ്പ​ർ ​ബൂ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന്​​ ​​വി.​എ​സി​ന്‍റെ കു​ടും​ബം വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ത്ത​മ​ക​ന്‍ അ​ര്‍ജു​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ക​ന്നി​വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​പ്പു​പ്പ​നോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി ക​ന്നി​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഗ്ര​ഹം. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ വി.​എ​സി​ന് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​രു​ണി​നോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി വോ​ട്ട്​ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വി.​എ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ വ​സു​മ​തി, മ​ക​ന്‍ വി.​എ. അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, മ​രു​മ​ക​ള്‍ ര​ജ​നി എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​ർ​ജു​നും അ​ര​വി​ന്ദും വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്.

    2016 ല്‍ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് വി.​എ​സ്. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 2019 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ സ​മ​ര​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ മ​ട​ങ്ങ​വെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ പൂ​ർ​വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി. അ​തി​നാ​ൽ 2021ല്‍ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ എ​ത്തി​യി​ല്ല. 2025 ജൂ​ലൈ 21നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം.

    V.S. Achudanandana, Ambalappuzha, first voter, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - V.S. Achuthanandan's grandson Aravindan casts his first vote
    Similar News
