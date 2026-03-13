Begin typing your search above and press return to search.
    Ambalappuzha
    Posted On
    date_range 13 March 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 9:49 AM IST

    പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കാട് കയറി വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ താവളമാകുന്നു

    പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കാട് കയറി വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ താവളമാകുന്നു
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം മാ​വേ​ലി വി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ടു​ക​യ​റിയ പു​റ​മ്പോ​ക്ക് ഭൂ​മി

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി കാ​ട് ക​യ​റി വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി. വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ഭ​യ​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ള്‍. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം മാ​വേ​ലി വി​ല്ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ണ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് പൊ​ളി​ച്ച അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം മൂ​ല​മാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ ആ​കെ ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ണ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഏ​ഴോ​ളം അ​ണ​ലി​ക​ളെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൈ​ക്കി​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ണ​ലി ക​യ​റു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി ഒ​രു അ​ണ​ലി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് പ​ക​ൽ പോ​ലും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് നി​ല നി​ന്നി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പാ​മ്പ് ശ​ല്യം കൂ​ടാ​തെ ഇ​വി​ടെ തെ​രു​വ് നാ​യ് ശ​ല്യ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തെ കാ​ട് വെ​ട്ടി നീ​ക്കി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

