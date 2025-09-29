Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    29 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 1:43 PM IST

    എയിംസിന്​ അനുയോജ്യം പുറക്കാട് മണക്കൽ പാടശേഖരം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ണ​ക്ക​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രുകി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാത്രം

    AIIMS,Purakad,Manakkal Padashekharam,National Highway 66, Accessibility,പുറക്കാട്, മണക്കൽ, അമ്പലപ്പുഴ
    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത മ​ണ​ക്ക​ല്‍ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പു​റ​ക്കാ​ട് ഇ​ല്ലി​ച്ചി​റ നി​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു എ​യിം​സി​നു വേ​ണ്ടി. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​പോ​ലും ജി​ല്ല​യി​ലി​ല്ല. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്തു​ള്ള ഏ​ക മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലാ​ണ് അ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ​ഗ്​​ധ ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​വ​രെ സ​മീ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലോ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലോ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യ​വ​രെ അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കു​മ്പേ​ഴേ​ക്കും പ​ല​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കും. എ​യിം​സ് എ​ത്തി​യാ​ല്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കും.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ണ​ക്ക​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പോ​ലും ദൂ​ര​മി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ, ഇ​ല്ലി​ച്ചി​റ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​വി​ടെ എ​ത്താ​നാ​കും. ദേ​ശീ​യ ജ​ല​പാ​ത​യാ​യ ടി.​എ​സ് ക​നാ​ലോ​ര​ത്താ​ണ് മ​ണ​ക്ക​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം. കു​ട്ട​നാ​ട്, അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ട് പോ​ലു​ള്ള ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ജ​ല​മാ​ർ​ഗം ഇ​വി​ടെ എ​ത്താ​നും ക​ഴി​യും. ക​രു​വാ​റ്റ-​ക​രു​മാ​ടി ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തെ​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഇ​വി​ടെ എ​ത്താ​നാ​കും. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ദൂ​രം. അ​തി​നാ​ൽ പു​റ​ക്കാ​ട് മ​ണ​ക്ക​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം എ​യിം​സി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്.

    മ​ണ​ക്ക​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ 636 ഏ​ക്ക​റി​ൽ 460 ഏ​ക്ക​റും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ണ്ട്. എ​യിം​സി​നാ​യി നൂ​റ് ഏ​ക്ക​റോ​ളം വേ​ണ്ടി​വ​രും. ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യം, ഷോ​പ്പി​ങ്​ കോ​പ്ല​ക്സ്, ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി 400 ഏ​ക്ക​റോ​ള​മാ​ണ് വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    വ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്ക് ഒ​രു നി​ര്‍മി​ത വ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​റ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 1994ല്‍ ​ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി​വ​നം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി. വി.​എ​സ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ഇ​വി​ടെ ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് 100 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഇ​തി​നാ​യി നി​ക​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പി​ന്നീ​ട് കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​തും പാ​ഴാ​യി. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ഐ.​ടി പാ​ര്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ ഒ​രു​കോ​ടി വ​നം വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി. ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കി​നാ​യി എ​ടു​ത്ത​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 160 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പു​റം​ബ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​രാ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി പാ​തി​വ​ഴി​യി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വ​നം വി​ക​സ​ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പു​റ​ക്കാ​ട് മ​ണ​ക്ക​ല്‍‍ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സം​യു​ക്ത കൃ​ഷി​യോ​ടൊ​പ്പം ടൂ​റി​സ​വു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തും പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​ന്നാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി​വ​നം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ശാ​പ​മോ​ക്ഷം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ള്‍.

    Girl in a jacket

    News Summary - Suitable for AIIMS: Purakad Manakkal Padashekharam is only one kilometer from National Highway 66 to Manakkal Padashekharam.
