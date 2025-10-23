Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    23 Oct 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:44 AM IST

    പൊതുതോട് കൈയേറി മതിൽ കെട്ടി; കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ

    പൊതുതോട് കൈയേറി മതിൽ കെട്ടി; കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പൊ​തു​തോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി മ​തി​ൽ​കെ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​യി. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ട​ക്ക് ആ​റാം വാ​ർ​ഡ് വ​ള​ഞ്ഞ​വ​ഴി എ​സ്.​എ​ൻ. ക​വ​ല​ക്ക് കി​ഴ​ക്കു​ള്ള പ​തി​നാ​ലോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​എ​ൻ ക​വ​ല -ക​ഞ്ഞി​പ്പാ​ടം റോ​ഡി​ൽ താ​മ​ര​പ്പ​ള്ളി​ച്ചി​റ ഗീ​ത​യു​ടെ വീ​ട് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള 14 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ പോ​ലും പ്ര​ദേ​ശം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​കും.

    പ​ത്ത​ടി​യോ​ളം വീ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തോ​ട് പ​ല​രും കൈ​യേ​റി. നി​ല​വി​ൽ കാ​ന​യു​ടെ വീ​തി​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. എ​ങ്കി​ലും വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​സ്.​എ​ൻ ക​വ​ല- ക​ഞ്ഞി​പ്പാ​ടം റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പൈ​പ്പ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി അ​ട​ച്ച​താ​ണ് വെ​ള​ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​ൻ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല​മെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥ‌ി​തി​യാ​യി. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് പീ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ ഹാ​ഷിം കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രോ​ഗി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളും വ​യോ​ധി​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണെ​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

