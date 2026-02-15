Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    15 Feb 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    15 Feb 2026 10:48 AM IST

    അമ്പലപ്പുഴ പള്ളിപ്പാന: ആഴിബലി ഇന്ന്

    അമ്പലപ്പുഴ പള്ളിപ്പാന: ആഴിബലി ഇന്ന്
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പ​ള്ളി​പ്പാ​ന​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ആ​ഴി​ബ​ലി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. അ​ഗ്നി​ദേ​വ​നെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ച​ട​ങ്ങാ​ണി​ത്. കൂ​ത്താ​ടി​ക​ൾ യ​ജ്ഞ​വേ​ദി​യി​ൽ അ​ഗ്നി​കു​ണ്ഡം തീ​ർ​ത്ത് തൂ​മ്പാ​ച്ച​ട്ടം അ​തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് പൂ​ജ​ക​ൾ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം തൂ​മ്പാ​ച്ച​ട്ടം പ​ഴു​ത്തു ചു​മ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി വെ​റും കൈ​ക​ളാ​ൽ എ​ടു​ത്ത് പ​ള്ളി​പ്പ​ന്ത​ലി​നു മു​ന്നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​ണി​ത്.

    ആ​ഴി​ബ​ലി​ക്ക് മു​മ്പാ​യി ശാ​സ്താം പു​റ​പ്പാ​ട് ന​ട​ക്കും. ത​ക​ഴി ശാ​സ്താ​വ് പ​ള്ളി​പ്പാ​ന ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ള്ളി​പ്പാ​ന​യു​ടെ ഏ​ഴാം ദി​ന​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച നൂ​റും പാ​ലും, ഓ​ത്ത്, മു​റോ​ത്ത്, പാ​ന​പി​ടു​ത്തം, പാ​ന​യ​ടി, കാ​ല​ൻ പു​റ​പ്പാ​ട്, കാ​ളി​കൂ​ടം തു​ള്ള​ൽ എ​ന്നീ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പാ​ന​പി​ടു​ത്ത​വും പാ​ന​യ​ടി​യും ന​ട​ന്നു.

    ചെ​റി​യ കൂ​മ്പു​ബ​ലി​യാ​ണ് ഒ​മ്പ​താം ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ച​ട​ങ്ങ്. ആ​ദ്യ പ​ള്ളി​പ്പാ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശി​വ​ഭ​ഗ​വാ​നെ കൈ​ലാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും യ​ജ്ഞ​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​ങ്ക​ല്പ​ത്തി​ലാ​ണ് ചെ​റി​യ കൂ​മ്പു​ബ​ലി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​പ്പാ​ന​യു​ടെ പ​തി​നാ​ലാം ദി​വ​സം ശി​വ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക്കി ഒ​ൻ​പ​തേ കാ​ൽ​ക്കോ​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​മ്പു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വ​ലി​യ കൂ​മ്പു​ബ​ലി​യും ന​ട​ക്കും.

