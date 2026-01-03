Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Jan 2026 11:56 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 11:56 AM IST

    മെഡി. കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ വീഴ്ച; അന്വേഷണം തുടങ്ങി

    മെഡി. കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ വീഴ്ച; അന്വേഷണം തുടങ്ങി
    കാ​ലി​ലെ മു​റി​വേ​റ്റി​ട​ത്ത​ത് തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ചി​ല്ലു​നീ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ന​ന്തു

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ യു​വാ​വി​ന്‍റെ കാ​ലി​ല്‍ തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി​യ മു​റി​വി​ല്‍ നി​ന്ന്​ പി​ന്നീ​ട് ചി​ല്ല് നീ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​എ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​വും പൊ​ലീ​സും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ആ​ർ.​എം.​ഒ ഡോ. ​ല​ക്ഷ്മി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​തോ​മ​സ് കോ​ശി, അ​സ്ഥി​രോ​ഗ മോ​ധാ​വി ഡോ. ​വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം ഡോ.​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ന​ന്തു​വി​ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​താ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​ന്ന​പ്ര തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 19ാം വാ​ര്‍ഡ് കൊ​ച്ചു​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ല്‍ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ശോ​ക​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ അ​ന​ന്തു(27) വി​ന്‍റെ കാ​ലി​ല്‍ തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി​യ മു​റി​വി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് പു​ന്ന​പ്ര സാ​ഗ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ ഫൈ​ബ​ൽ ചി​ല്ല് നീ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ത​ന്നെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ പി​ഴ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍, ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട്, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് അ​ന​ന്തു പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച യു​വാ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യും സ​ർ​ജ​റി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ലി​ലെ ചി​ല്ല് നീ​ക്കി​യ പു​ന്ന​പ്ര സാ​ഗ​ര ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ര്‍ജ​റി വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ അ​രു​ണി​ന്‍റെ​യും മൊ​ഴി എ​ടു​ത്തു.

    ജൂ​ലൈ 17ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ വ​ള​ഞ്ഞ​വ​ഴി​യി​ല്‍ കാ​റി​ടി​ച്ച് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ന​ന്തു​വി​ന്​ (27)പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. വ​ല​തു​കാ​ലി​ന് മു​റി​വും മ​റ്റു പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ കാ​ലി​ലെ മു​റി​വു​ക​ള്‍ തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി പ്ലാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഇ​ട്ട​ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം മ​റ്റ് കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​ട്ട​യ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് 28ന് ​തു​ന്ന​ല്‍ എ​ടു​ത്ത്​ കാ​ലി​ന്‍റെ മു​ട്ടി​ന് താ​ഴെ ബാ​ന്‍റേ​ജ് ചു​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ചു. ലൈ​റ്റ് ആ​ന്‍റ് സൗ​ണ്ട് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ന​ന്തു​വി​ന് പി​ന്നീ​ട് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​താ​യി. കാ​ലി​ന് വേ​ദ​ന​യും തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് മു​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. മു​ഴ പൊ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ 22 ന് ​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി.

    ഓ​ര്‍ത്തോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​മേ​ഹ​മാ​ണ് തു​ന്നി​ക്കെ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗം പൊ​ട്ടി​യൊ​ലി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും മെ​ഡി​സി​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​നും പ​റ​ഞ്ഞു. 29ന് ​മെ​ഡി​സി​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്തു. ഷു​ഗ​ര്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും ഐ.​സി.​യു​വി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ആ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള കി​ട​ക്ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് രാ​ത്രി ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കെ​ത്തി​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് രാ​ത്രി​യോ​ടെ പു​ന്ന​പ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. അ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് തു​ന്ന​ലി​ട്ടി​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ചി​ല്ലി​ന്‍റെ ക​ഷ്ണം നീ​ക്കി​യ​ത്. അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ലി​ൽ ത​റ​ച്ചു ക​യ​റി​യ​താ​കാം ചി​ല്ലു​ക​ഷ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം.

    ചി​കി​ത്സ​പി​ഴ​വ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘം

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ചി​കി​ത്സ പി​ഴ​വ് ആ​രോ​പി​ച്ച് യു​വാ​വ് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ.​എ ഹ​രി​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ന്‍ നാ​ലം​ഗ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘം വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​താ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ടു വ​ട്ടം താ​ന്‍ ഇ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ത്യ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

