    Ambalappuzha
    Ambalappuzha
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:20 PM IST

    അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം തുടരുന്നു; പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​ത്സ്യം തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ർ​ബ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ജി​ല്ല​യു​ടെ തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം തു​ട​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ പേ​രി​നൊ​രു ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കൈ​യൊ​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഡ​ബി​ള്‍നെ​റ്റ് വ​ല​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​മു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​മാ​ണ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ക​യാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കു​ള​ച്ച​ൽ, കൊ​ല്ലം വാ​ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​രോ​ധി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഫി​ഷ​റീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും തീ​ര​ദേ​ശ പൊ​ലീ​സും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള സ​മു​ദ്ര​മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മീ​ൻ പി​ടി​ച്ച വ​ള്ള​വും മ​ത്സ്യ​വും പി​ടി​കൂ​ടി പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ഞ്ചി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മീ​ൻ ലേ​ലം ചെ​യ്തു പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ര​വു​വെ​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വ​ള്ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ചു​റ്റും ക​ട​ലി​ല്‍ തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​കാ​ശം ക​ണ്ട് തീ​രം​വി​ട്ട് പോ​കും. ഇ​ത് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​വ​ല​യ​ത്തി​ൽ ക​ണ​വ പി​ടി​ച്ച ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളെ തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​യ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്നു ക​ട​ലി​ലും ക​ര​യി​ലു​മാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​മി​ത വൈ​ദ്യു​തി വെ​ളി​ച്ചം പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ണ​വ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള മ​റ്റു മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പോ​കു​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ല​യി​ൽ ഇ​വ കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ചെ​റു​കി​ട വ​ള്ള​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​രോ​ധി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ചി​ല ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ച്ച് കൂ​റ്റ​ന്‍ വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മീ​ന്‍ കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഡ​ബി​ള്‍നെ​റ്റ്. ഇ​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ന്യ​സം​സ്ഥ​ന​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ​ബി​ള്‍നെ​റ്റ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ഫി​ഷ​റീ​സ് വി​ഭാ​ഗം തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

