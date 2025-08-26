Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 2:00 PM IST
    26 Aug 2025 2:00 PM IST

    കടലിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം; പുറംതിരിഞ്ഞ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പാ​കു​ന്നി​ല്ല
    Illegal fishing
    തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി​ടി​ച്ച ക​ണ​വ

    തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ്​ ലേ​ലം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: നി​രോ​ധി​ത​മാ​യ തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റും ഡ​ബി​ൾ നെ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ച്​ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് നി​രോ​ധി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന രീ​തി​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ണ​വ​യു​മാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ള്ളം തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വി​വ​രം തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഫി​ഷ​റീ​സ് എ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ്യ​വും വ​ള്ള​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ണ​വ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കി​ലോ 300 രൂ​പ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ലേ​ലം ചെ​യ്ത​ത്. ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ 650 രൂ​പ കി​ലോ വി​ല​യു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​കു​തി​വി​ല പോ​ലും കി​ട്ടാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ ലേ​ലം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ലേ​ലം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​മ്പോ​ഴും തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള​തും ഡ​ബി​ൾ​നെ​റ്റ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ണ​വ തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​തെ സ​മീ​പ​ത്തെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വ​രം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ലേ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ത്സ്യം തീ​ര​ത്തു​നി​ന്നു നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​തി​യാ​യ അ​ടി​സ്ഥ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. വ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ചു​റ്റി​ലും തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ക​ട​ലി​ല്‍ ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ഇ​ടും. ലൈ​റ്റ് ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് ക​ണ​വ​പോ​ലു​ള്ള മീ​നു​ക​ള്‍ വ​ള്ള​ത്തി​ന് ചു​റ്റും എ​ത്തും. ഇ​വ​യെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല്‍ മ​ത്തി​പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ് മീ​നു​ക​ള്‍ തീ​രം​വി​ട്ട് പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​ങ്ങ​നെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് കു​റ​യാ​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ വെ​റും കൈ​യോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​ര​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 12 വാ​ട്‌​സി​ന് താ​ഴെ വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തു ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി 3200 വാ​ട്ട് ലൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത മീ​ന്‍പി​ടി​ത്തം. ഫി​ഷ​റീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ് ഡ​ബി​ൾ നെ​റ്റ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം. ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലു​ക​ളി​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നീ​ള​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ്യം കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​രീ​തി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും വ​ല​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടും. ഇ​ത് ക​ട​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് കു​റ​യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും. ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഡ​ബി​ൾ​നെ​റ്റ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു.

