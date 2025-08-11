Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Aug 2025 3:13 PM IST
    date_range 11 Aug 2025 3:13 PM IST

    ഇടവേളക്കുശേഷം ഹാർബർ സജീവം; വലനിറയെ കണവയും മത്തിയും

    • ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് കാ​ര​ണം ബോ​ട്ടു​ക​ളും വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലി​ലിറ​ക്കി​യ​ത്
    • മ​ത്തി​ക്ക് കി​ലോ​ക്ക് 200ഉം ​ക​ണ​വ​ക്ക് 550 രൂപയുമാ​യി​രു​ന്നു വി​ല
    തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ മ​ത്തി​യും ക​ണ​വ​യും ലേ​ലം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ന്‍

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ല​നി​റ​യെ നെ​യ്​​മ​ത്തി​യും ക​ണ​വ​യും. ഏ​റെ നാ​ളാ​യി കാ​ണാ​ന്‍പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ക​ണ​വ​യും നെ​യ്​​മ​ത്തി​യും ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലേ​ലം ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ത്തി​ക്ക് ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ കി​ലോ​ക്ക് 200 മു​ത​ല്‍ 300വ​രെ വി​ല​വ​ന്നു. ക​ണ​വ​ക്ക് കി​ലോ 550 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ല. ട്രോ​ളി​ങി​ന് ശേ​ഷം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് കാ​ര​ണം ബോ​ട്ടു​ക​ളും വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലി​ല്‍ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ പ​ല​തും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​ര​ത്ത​ണ​ഞ്ഞ​ത്. നെ​യ്​​മ​ത്തി​ക്കും ക​ണ​വ​ക്കും വി​ദേ​ശ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്രി​യം ഏ​റെ​യും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​ധി​ക​വും പോ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ത്തി​യും ക​ണ​വ​യും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ക​ന​ല്‍ തി​ള​ക്ക​മാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍. ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റം​ക​ട​ലി​ലാ​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ല ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​രാ​ഴ്ച അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ തീ​ര​മ​ണി​ഞ്ഞ​ത്.

    ക​ണ​വ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ര​കി​ലോ വ​രു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് പി​ടി​ക്കു​ന്ന ക​ണ​വ​ക്ക് വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. ചെ​മ്മീ​നി​ന് കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല ചെ​മ്മീ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​നം പൂ​ട്ടി. അ​പ്പോ​ഴും ക​ണ​വ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ട്രോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ചെ​മ്മീ​ന്‍ സു​ല​ഭ​മ​ല്ല. ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ക​ട​ലി​ലി​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ന്‍ പീ​ലി​ങ്​ ഷെ​ഡു​ക​ള്‍ ഉ​ണ​രു​ന്ന​ത്. ക​ണ​വ, ക​രി​ക്കാ​ടി, പൂ​വാ​ല​ന്‍, നാ​ര​ന്‍ ചെ​മ്മീ​നു​ക​ള്‍ കി​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​ധി​ക​വും ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ മാ​ത്രം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​മ്മീ​ന്‍ പീ​ലി​ങ്​ ഷെ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പീ​ലി​ങ്​ ഷെ​ഡു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചെ​മ്മീ​നും ക​ണ​വ​യും കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പീ​ലി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ല്‍ അ​ധി​ക​വും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട ചെ​മ്മീ​ന്‍ വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​ക​ള്‍ പ​ല​തി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്യം​നി​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യ ക​ണ​വ​യു​ടെ വ​ര​വ് വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​രി​തെ​ളി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ആ​ളും അ​ന​ക്ക​വും വെ​ച്ചു.

