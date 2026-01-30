Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    30 Jan 2026 12:00 PM IST
    30 Jan 2026 12:00 PM IST

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​വ​ർ​ന്ന സ്വ​ർ​ണം പാ​ല​ക്കാ​ടു​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്​ പ്ര​തി​യാ​യ പൂ​ജാ​രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ
    ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന ശേ​ഷം മു​ക്കു​പ​ണ്ടം പ​ക​രം വെ​ച്ച കേ​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ മൂ​ടാ​മ്പാ​ടി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഭ​ദ്ര​കാ​ളി പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ലി​യോ​ട് കൂ​ടി​യ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ മാ​ല​ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ സി.​ഐ എം. ​പ്ര​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പാ​ല​ക്കാ​ടു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ ക്ഷേ​ത്രം പൂ​ജാ​രി പാ​ല​ക്കാ​ട് പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​കു​മാ​റു​മാ​യി (46) ന​ട​ത്തി​യ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രു​ന്ന 17 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    പ​തി​വാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പൂ​ജാ​രി​യെ ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം മു​ക്കു​പ​ണ്ടം വെ​ച്ച​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വാ​ങ്ങി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി.

    ഒ​മ്പ​തും എ​ട്ടും ഗ്രാം ​തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന ര​ണ്ട് മാ​ല​ക​ൾ പ്ര​തി പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 35,000 രൂ​പ​ക്ക് പ​ണ​യം വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് പ​ണ​യ​ത്തു​ക​യ​ട​ച്ച് വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണം പാ​ല​ക്കാ​ടു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ വീ​ണ്ടും റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

