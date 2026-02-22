Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    22 Feb 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:40 AM IST

    നാ​ലു പേ​രെ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു

    നാ​ലു പേ​രെ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു
    തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ഷ​മീ​റി​ന്‍റെ കൈ​ക്കേ​റ്റ മു​റി​വ്

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പു​ന്ന​പ്ര കു​റ​വ​ൻ​തോ​ട് നാ​ലു പേ​രെ തെ​രു​വു​നാ​യ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ നാ​യ ക​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ യു​വാ​വി​നും ക​ടി​യേ​റ്റു. ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യി വീ​ണ യു​വാ​വി​നേ​യും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യേ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​ന്ന​പ്ര ബീ​ച്ച് റോ​ഡി​ന് വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് സു​ബ്ര​മ​ണ്യ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​യ പു​ന്ന​പ്ര തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ല്ലു​പാ​റ വീ​ട്ടി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ്മാ ബീ​ബി​യെ തെ​രു​വ് നാ​യ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ പൊ​ഴി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷ​റ​ഫി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ഷ​മീ​റി​ന്‍റെ (37) കൈ​ക്കും കാ​ലി​നും നാ​യ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഷ​മീ​റി​ന്‍റെ ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​വ​രേ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​തി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കു​റ​വ​ൻ​തോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യേ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ട്യൂ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും തെ​രു​വു​നാ​യ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

