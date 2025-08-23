Begin typing your search above and press return to search.
    തീവ്ര ലൈറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്​ മത്സ്യബന്ധനം; വള്ളങ്ങൾ പിടികൂടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​കളാണ്​ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയത്​
    തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ണ​വ​യു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ​ള്ളം

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ വ​ള്ളം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി. തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ക​ട​ലി​ല്‍ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ​യാ​ണ് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​ ക​ണ​വ നി​റ​ച്ച വ​ള്ള​വു​മാ​യി ഇ​വ​രെ തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു. തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ ലൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്.

    വ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ചു​റ്റി​ലും തീ​വ്ര​ത​യേ​റി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ക​ട​ലി​ല്‍ ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ഇ​ടും. ലൈ​റ്റ് ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് ക​ണ​വ​പോ​ലു​ള്ള മീ​നു​ക​ള്‍ വ​ള്ള​ത്തി​ന് ചു​റ്റും എ​ത്തും. ഇ​വ​യെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല്‍ മ​റ്റ് മീ​നു​ക​ള്‍ തീ​രം​വി​ട്ട് പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ങ്ങ​നെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് കു​റ​യാ​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ വെ​റും കൈ​യോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​ര​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലൈ​റ്റി​ട്ട് മീ​ന്‍ പി​ടി​ച്ച വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ല​ര്‍ക്കും ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​രെ ക​ണ​വ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു കി​ലോ ക​ണ​വ​ക്ക് 650 രൂ​പ​യാ​ണ് തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ര്‍ബ​റി​ലെ വി​ല. ക​ട​ലി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി അ​മി​ത വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ടാ​ക്കി മ​ത്സ്യ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ച്ച് കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​ണ്.

    12 വാ​ട്‌​സി​ന് താ​ഴെ വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തു ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി 3200 വാ​ട്ട് ലൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത മീ​ന്‍പി​ടി​ത്തം. ഇ​ത്ത​രം ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് 60,000 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​വ​രും. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വ​രം ഫി​ഷ​റീ​സ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി വ​ള്ള​വു​മാ​യി തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​ല​ത്തി​ലെ ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ബി​നാ​മി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ല്‍നി​ന്നും കേ​ര​ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ടു​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വ​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ പി​ടി​കൂ​ടാ​ത്ത​ത് അ​ത്ത​രം വ​ള്ള​ക്കാ​രും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ​ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

