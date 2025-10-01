Begin typing your search above and press return to search.
    മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിര; പൊന്തുവള്ളങ്ങളില്‍ വലിയ മത്തി

    ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്തി കിട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍
    മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിര; പൊന്തുവള്ളങ്ങളില്‍ വലിയ മത്തി
    പൊ​ന്തു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കി​ട്ടി​യ വ​ലി​യ​ മ​ത്തി​യു​മാ​യി പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി കി​ട്ടി​യ വ​ലി​യ മ​ത്തി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​ക്ക​ട​ലാ​യി. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യു​ണ്ടാ​യ മ​ഴ​യും ക​ട​ലി​ലെ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​വും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​റു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ന്തു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പോ​യ​വ​ര്‍ക്ക് മ​ത്തി കി​ട്ടി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കി​ട്ടി​യ മീ​നു​മാ​യി പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ച്ച​വ​ടം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ച്ചു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്തി കി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    കി​ലോ 300 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് മ​ത്തി വി​റ്റ​ത്. ഇ​ത്ത​രം മ​ത്തി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ 500 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ന്തു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ര്‍ക്ക് 5000 രൂ​പ​വ​രെ മീ​ൻ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി കി​ട്ടി. എ​ന്നാ​ല്‍, തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ പോ​യ വ​ള്ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ല വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ല്ല മ​ത്തി​യും ക​രി​ച്ചാ​ള​യും ചെ​റി​യ അ​യ​ല​യും കി​ട്ടി. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​ള്ള​ക്കാ​ര്‍ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​കൾക്കും വീ​ട്ടാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മീ​ന്‍ പോ​ലും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. കി​ട്ടി​യ മീ​നി​ന് മ​തി​യാ​യ വി​ല​യും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വ​ലി​യ മ​ത്തി​ക്കും അ​യ​ല​ക്കും 200 രൂ​പ​യാ​ണ് കി​ലോ​ക്ക് കി​ട്ടി​യ​ത്.

    ക​രി​ച്ചാ​ള​ക്ക് 30 രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ധ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വാ​യ തു​ക പോ​ലും കി​ട്ടാ​തെ നി​രാ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ല​രും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കൊ​ത്ത്​ മ​ത്സ്യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ത​ന്നെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    News Summary - Fishermen are overjoyed; huge sardines are caught in the fishing boats
