Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAmbalappuzhachevron_rightകാമ്പസിൽ നിന്ന്​...
    Ambalappuzha
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:33 PM IST

    കാമ്പസിൽ നിന്ന്​ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    കാമ്പസിൽ നിന്ന്​ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്
    cancel
    camera_alt

    വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ്, ആ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ദി​ത്യ​ൻ സാ​നു

    Listen to this Article

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ അ​ങ്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന യു​വ​ത​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​യു ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​ന്ന​പ്ര വാ​ഴ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ് (25) അ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. അ​റ​വു​കാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് വി​ഷ്ണു യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​ന്ന​പ്ര വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഈ ​സ​മ​ര യൗ​വ​നം കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ നി​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ബ​സി​നു മു​ന്നി​ൽ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച​തി​നു പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ യു​ടെ​യും ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​സ്.​ഡി കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്കു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​രൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ (24) യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ങ്ങ്യാ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ എം.​കോം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. കോ​മ​ന ഡി​വി​ഷ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​ദി​ത്യ​ൻ സാ​നു ( 24 )കെ.​എ​സ്.​യു അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. പു​ന്ന​പ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ എം.​ബി.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ആ​ദി​ത്യ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionElection CandidatesAlappuzha
    News Summary - college students to compete in local body election
    Similar News
    Next Story
    X