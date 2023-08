cancel camera_alt ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​ർ വെ​ട്ടി​ച്ച് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഹൗ​സ് സ​ർ​ജ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ സു​വ​ർ​ണ (24), സ്വാ​തി (24), വീ​ണ (24), കാ​ർ യാ​ത്രി​ക​രാ​യ മോ​ഹ​ന​ൻ (75), ഭാ​ര്യ വ​ന​ജ (55), മ​ക​ൾ നി​ഷ (40), ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫ് (28) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​റി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ൻ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. Show Full Article

Car swerves to save biker; Seven people were injured in the accident