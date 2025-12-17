Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    17 Dec 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:12 PM IST

    വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത്​ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം

    വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത്​ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ട്​ വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ചി​ത്രം കൗ​തു​ക​മാ​യി. ചി​ത്രം വ​ര​ച്ച​താ​വ​ട്ടെ ഭ​ർ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ.

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ട​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ജ​യി​ച്ച വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സു​നീ​റ മ​ജീ​ദി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ഭ​ർ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജ​സീ​ർ വ​ര​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​ർ​ക്ക​ർ പേ​ന​കൊ​ണ്ട് എ-3 ​വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ച ചി​ത്രം അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. വാ​ർ​ഡി​ലെ 1080 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ സു​നീ​റ​യു​ടെ ചി​ത്രം നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മാ​യി. എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഐ​ഷ​ത്തി​നെ 44 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജ​സീ​ർ വ​ര​ച്ച ചി​ത്രം

