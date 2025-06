അമ്പലപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട; നാലുകിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേര്‍ പിടിയിൽ

cancel camera_alt പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ൻ ല​ഹ​രി വേ​ട്ട. നാ​ല് കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 14ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​തു​വ​ൽ കോ​മ​ന​യി​ൽ കാ​ശി​നാ​ഥ​ൻ (22), 15ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​തു​വ​ൽ കോ​മ​ന​യി​ൽ (മ​ഠ​ത്തി​ൽ​പ​റ​മ്പ്) ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (22), 15ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​തു​വ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷം​നാ​ദ് (20)എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ലു​കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ​യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്‌. പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ ​​പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ന്നീ​ട് പു​റ​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. Show Full Article

Another major drug bust in Ambalapuzha; Three arrested with four kilos of ganja