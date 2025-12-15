Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalappuzha
    Posted On
    15 Dec 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:33 PM IST

    തദ്ദേശ പോരാട്ടത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ വലത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു

    തദ്ദേശ പോരാട്ടത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ വലത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വ​ല​തി​ന് അ​നു​കൂ​ലം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 27 വാ​ർ​ഡു​ക​ളും പു​ന്ന​പ്ര വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക്, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക്, പു​റ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം. നി​ല​വി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 27 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 20 ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ര​ണ്ടും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, പി.​ഡി.​പി എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഒ​രോ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ സീ​റ്റ് 20 ൽ​നി​ന്നും 10 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ നി​ല മൂ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് 10 ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​എ ര​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും നാ​ലി​ലേ​ക്ക് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കും പി.​ഡി.​പി​ക്കും സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റും ല​ഭി​ച്ചു.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഫ​ലം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പു​ന്ന​പ്ര വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക്, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക്, പു​റ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 85 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 51 ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 94 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 37 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 12 സീ​റ്റാ​യി​രു​ന്ന​ത് 31 ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ആ​ക​ട്ടെ 12 സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 18 ലേ​ക്ക് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ തെ​ക്കി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് പോ​ലും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഞ്ച് സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ​തും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ‌​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മാ​റി​യും മ​റി​ഞ്ഞും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ തെ​ക്കി​ൽ ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു.

