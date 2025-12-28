Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:57 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:57 PM IST

    തദ്ദേശം: തിരുത്തലിന്‍റെ അനിവാര്യത ചർച്ച ചെയ്​ത്​ സി.പി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    തദ്ദേശം: തിരുത്തലിന്‍റെ അനിവാര്യത ചർച്ച ചെയ്​ത്​ സി.പി.എം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തോ​ൽ​വി​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടും സി.​പി.​എം നേ​തൃ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ ചേ​ർ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​വ​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം​ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​വ പാ​ർ​ട്ടി​ത​ല​ത്തി​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ വൈ​ക​രു​തെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സം​ഘ​ട​ന വീ​ഴ്ച​ക​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​ കു​റ​യ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ, അ​മി​ത ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി അ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ തോ​ൽ​വി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​രാ​ജ​യ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ന്നി ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ട​ന്നു ചെ​ല്ല​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും ഫ​ലം ചെ​യ്​​തി​ല്ല. ജ​ന​വി​കാ​രം പ​ഠി​ച്ച്​ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യേ​റി.

    ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും കൈ​വി​ട്ട കാ​ര​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്, പോം​വ​ഴി കാ​ണ​ണം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionCPMKerala News
    News Summary - Local government: CPM discusses the necessity of correction
    Similar News
    Next Story
    X