Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    27 Aug 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 6:28 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സജ്ജം

    21 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന
    Voting Machine
    വോട്ടിങ് മെഷീൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടി​ങ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​യി. യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന 21 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള 137922 ബാ​ല​റ്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും 50693 ക​ൺ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലെ 29 എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് വോ​ട്ടി​ങ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ജൂ​ലൈ 25ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​രു​മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഇ.​വി.​എം ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് എ​ൽ. സൂ​ര്യ​നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ണ് ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ.​വി.​എം ട്രാ​ക്ക് എ​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.


    TAGS:Election CommissionVoting Machineslocal electionsElection News
    News Summary - Local elections; Voting machines ready
