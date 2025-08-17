Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:30 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കമീഷൻ പൂർണ ഒരുക്കത്തിലേക്ക്

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കമീഷൻ പൂർണ ഒരുക്കത്തിലേക്ക്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ൻ നി​ശ്ച​യ​പ്ര​കാ​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30ന്​ ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള പൂ​ര്‍ണ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ട​ക്കും. വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം, സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​ടെ​യും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് 30നു​ശേ​ഷം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്‍പ്പെ​ടെ 35.98 ല​ക്ഷം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഏ​ഴ് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഹി​യ​റി​ങ്ങും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ​രാ​തി​ക​ള്‍ തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫോ​റം എ​ട്ടി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഇ​തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പ് പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ വീ​ണ്ടും സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. സ്ത്രീ, ​പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ്ത്രീ, ​പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം, പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സം​വ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും 50 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​വു​മാ​യാ​ണ് സം​വ​ര​ണം. സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​വ​ഴി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 30,759 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ 18 മു​ത​ല്‍ 22 ല​ക്ഷം വ​രെ പു​തി​യ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടും.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് 1300, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ക്ക് 1600 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് മാ​റാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വോ​ട്ടി​ങ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ 20ന​കം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കും. 51,551 ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും 1,39,053 ബാ​ല​റ്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Election Commission
