Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:30 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അന്തിമ പട്ടികയിലും ഇരട്ടവോട്ടർമാർ; ഒഴിവാക്കൽ സങ്കീർണം

    text_fields
    bookmark_border
    Local elections coter final list
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഇ​ര​ട്ട​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ർ. ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി. ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍.

    ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ സ്വ​മേ​ധ​യ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ല​ക്ട​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് (ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ) ക​ഴി​യി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് വോ​ട്ടു​ള്ള​തി​ല്‍ ഒ​രി​ട​ത്ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തെ വോ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് വോ​ട്ട​ര്‍ക്ക് രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്താ​നാ​കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ പി​ഴ​വാ​ണ് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ ര​ണ്ട് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന് ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ക.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സൂ​ക്ഷ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​പ്പം ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ര​ട്ട​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. പ​രേ​ത​രെ​യും സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​രെ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത്​ ശു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 16.34 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ 2.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടി​ന്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ 2.83 ല​ക്ഷ​മാ​യി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ര്‍ന്നു. 1.33 ല​ക്ഷം പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 1.49 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളും.​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voterslocal electionsLatest Newsexclusion
    News Summary - Local elections: Double voters in the final list; exclusion complicated
    Similar News
    Next Story
    X