Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    30 Sept 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 11:00 PM IST

    ‘വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ന​മ്പ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ള്ള​വോ​ട്ട് സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു’; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെതിരെ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ൻ

    KS Sabarinadhan
    കെ.എസ്. ശബരിനാഥൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ൻ. ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​തി​നെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​രോ വോ​ട്ട​ർ​ക്കും പു​തി​യ ഒ​മ്പ​ത് അ​ക്ക വോ​ട്ട​ർ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് മാ​റ്റി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു സം​വി​ധാ​നം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.

    പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ വ​ഴി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ളെ​യും ഇ​ര​ട്ട​വോ​ട്ടു​ക​ളെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഒ​ത്താ​​ശ​യോ​ടെ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഒ​ത്തു​ക​ളി​യു​ണ്ടെന്നും ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ൻ പറഞ്ഞു.

    എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം -ക​മീഷ​ൻ

    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ ​ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന്​ പ​ക​രം എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ. വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ന​മ്പ​ർ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെു​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​മു​ള്ള​ത​ല്ല. അ​ത്​ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ​താ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ തെ​ര​യാ​ൻ ഈ ​ന​മ്പ​റും ഒ​രു ഓ​പ്​​ഷ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വോ​ട്ട​ർ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത്​ വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി​യു​ടെ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​ർ, ചി​ല​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ, പ​ഴ​യ എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ, പു​തി​യ എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല​ത​രം ന​മ്പ​റു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​​റെ പേ​ർ ഒ​രു ന​മ്പ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ന്നു. ഇ​ത്​ ഭാ​വി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ത്ത​രം ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ എ​ന്നൊ​രു പൊ​തു​ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

