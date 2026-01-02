Begin typing your search above and press return to search.
    തദ്ദേശ സാരഥികളുടെ അസോ. ആദ്യമായി യു.ഡി.എഫിന്

    തദ്ദേശ സാരഥികളുടെ അസോ. ആദ്യമായി യു.ഡി.എഫിന്
    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി സ്ഥാ​നം ആ​ദ്യ​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍മാ​ര്‍ക്ക് വെ​വ്വേ​റെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍മാ​രു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ല്ലാ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി വ​രി​ക. മു​ഴു​വ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍മാ​ര്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന സി.​എ​ന്‍. കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്. ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് അ​ശോ​ക​നാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ത​ന്നെ പു​തി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ല്‍ ഏ​ഴ് വീ​തം യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​വി​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

