Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'പച്ചയിൽ അരിവാൾ';...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:51 PM IST

    'പച്ചയിൽ അരിവാൾ'; കാ​സ​ർ​കോ​ട് ‘നി​റം​പി​ടി​പ്പി​ച്ച’ വി​വാ​ദങ്ങൾ തുടരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പച്ചയിൽ അരിവാൾ; കാ​സ​ർ​കോ​ട് ‘നി​റം​പി​ടി​പ്പി​ച്ച’ വി​വാ​ദങ്ങൾ തുടരുന്നു
    cancel
    camera_alt

    സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ​പോ​സ്റ്റ​റിനെ പരിഹസിച്ചുള്ള സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റ്,  കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ക​വാടം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം കാ​സ​ർ​കോ​ട് ആ​ദ്യം വ​ന്ന​ത് ‘നി​റം​പി​ടി​പ്പി​ച്ച’ വി​വാ​ദം. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ക​വാ​ട​ത്തി​ന് പ​ച്ച​നി​റം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​​ശ​മാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്ല​ട്ര മാ​ഹി​ൻ ഹാ​ജി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ‘ഇ​തെ​ന്താ പാ​കി​സ്താ​നോ’ എ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​​ശം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ മാ​ർ​ച്ചി​നി​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​റ​ത്തെ​വ​രെ മ​ത​വും രാ​ഷ്ട്ര​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും ചേ​ർ​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​ഹി​ൻ​ഹാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​തി​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത് മി​ലി​ട്ട​റി വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​മാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ മാ​ഹി​ൻ​ഹാ​ജി അ​തി​നെ പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ദേ​ശ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ചെ​ങ്ക​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ണ്ട​ടു​ക്കം വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു. പ​ച്ച​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ ചു​വ​പ്പു​നി​റം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച അ​രി​വാ​ൾ ചു​റ്റി​ക ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    സി.പി.ഐക്കാരി സി.പി.എം സ്ഥാനാർഥി, ഒടുവിൽ പുറത്ത്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് കി​ട്ടാ​ൻ മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ര വ​ലി​യ തെ​റ്റാ​ണോ? അ​തി​പ്പോ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​യാ​ലും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. സി.​പി.​ഐ മ​ക്കി​യാ​ട് ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം വി​മ​ല​യാ​ണ് സി.​പി.​എം ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ മ​ക്കി​യാ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​ഐ പാ​ന​ലി​ൽ തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഏ​താ​യാ​ലും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​യ​തോ​ടെ വി​മ​ല​യെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് എം.​എ. സ​ണ്ണി മ​ട​ത്താ​​ശ്ശേ​രി​യെ​യും സി.​പി.​ഐ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​ഐ തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ് സ​ണ്ണി.

    ആ​കെ 15 വാ​ർ​ഡു​ള്ള തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​ഴ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​റ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectiongreenControversyCPM
    News Summary - Local body elections: Green colour controversy in Kasaragod
    Similar News
    Next Story
    X