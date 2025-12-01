Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    1 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 7:59 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 244 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 244 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 244 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ അ​ത​ത് സ്ഥാ​പ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​മാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം പോ​ളി​ങ്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം അ​വ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി സ്ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തേ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. സ്ട്രോ​ങ് റൂം, ​കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ് സെ​റ്റി​ങ് കേ​ന്ദ്രം (ഇ.​വി.​എം ക​മീ​ഷ​നി​ങ്), ഇ ​ഡ്രോ​പ്പ്, ട്രെ​ൻ​ഡ് സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ വി​ന്യാ​സം, ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി കേ​ന്ദ്രം, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​എ​ന്നി​വ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഓ​രോ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​വ്വേ​റെ വി​ത​ര​ണ, സ്വീ​ക​ര​ണ, വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​വും സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    പൊതുയോഗങ്ങൾ, ജാഥകൾ നിർദേശങ്ങളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ

    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രചാരണ ജാഥകളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്രമസമാധാനം പാലിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകളും കോടതി ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചുമായിരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ എ. ഷാജഹാൻ.

    പൊതുയോഗ സ്ഥലവും സമയവും ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ സ്ഥാനാർഥിയോ സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം. ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടെ യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷി ജാഥ നടത്താൻ പാടില്ല. പൊതുയോഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ യോഗസ്ഥലത്ത് ക്രമരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്നുമാസം വരെ തടവോ 1,000 രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുംകൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം.

    ജാഥകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയവും റൂട്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയവും സ്ഥലവും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിക്കണം. ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത്. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയോ അംഗങ്ങളുടെയോ കോലം കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും കത്തിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും കുറ്റകരമാണ്.

