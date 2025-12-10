Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 7:45 AM IST

    തൃ​ശൂ​രിൽ എൽ.ഡി.എഫ് തുടരും; ആധിപത്യത്തിന് ഇടിവുണ്ടാകും

    തൃ​ശൂ​രിൽ എൽ.ഡി.എഫ് തുടരും; ആധിപത്യത്തിന് ഇടിവുണ്ടാകും
    തൃ​ശൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മേ​ൽ​​ക്കൈ തു​ട​രു​ന്ന കാ​​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും. 2020ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ടി​യ ഗം​ഭീ​ര വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം. ര​ണ്ടു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും ര​ണ്ടു ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​മൊ​ഴി​കെ ജി​ല്ല​യി​ൽ നേ​ടി​യ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ഇ​ഫ​ക്ടി​ൽ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​പോ​ലെ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​രെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്തി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​രി​ച്ച തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​രി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​മ​ത​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വീ​ഴ്ത്തു​മോ​യെ​ന്ന ഭ​യ​മു​ണ്ട്. പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടാ​നു​ള്ള ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മൂ​ന്നാ​മ​താ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും വി​മ​ത​രു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ശ​ക്ത​രാ​യ വി​മ​ത​ർ ഭ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് കാ​ണി​ച്ചേ​ക്കും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ത​ന്നെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റു​നി​ല മെ​ച്ച​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കും.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, കു​ന്നം​കു​ളം, വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​രി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ണ്ട്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നാ​ലു സീ​റ്റ് മാ​​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലും ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​യി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ക​ന​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    86 ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 60 മു​ത​ൽ 65 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ 13 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം ​നേ​ടി​യ അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി​ക്കു പു​റ​മെ ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. 16 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ​യാ​കും.

    TAGS:Local Body ElectionLDFtrissurLatest News
