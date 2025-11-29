Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    29 Nov 2025 7:43 AM IST
    29 Nov 2025 7:43 AM IST

    മുന്നണിക്കുരുക്കിൽ ജനതാദൾ-എസ് സ്ഥാനാർഥികൾ

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ട ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി
    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ് മു​ന്ന​ണി​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട​തോ​ടെ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി. പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്ക​ലും മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ല​യി​ക്ക​ലും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ക്കാ​താ​യ​തോ​​ടെ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​മാ​യ ‘നെ​ൽ​ക്ക​തി​രേ​ന്തി​യ സ്ത്രീ’ ​അ​ട​യാ​ള​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ് 2023ലാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​എ​സ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ന്നു. ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​​ത്തോ​ട് ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നോ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ല​യി​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ഴ​യ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ച്ചാ​ൽ കൂ​റു​മാ​റ്റ നി​യ​മം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​മ​യം കി​ട്ടി​യി​ട്ടും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യും മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സും പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ല​ട​ക്കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​രു​വ​രെ​യും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​റ​ന്ന ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ണി​ക​ളെ പ​റ്റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    2006ൽ ​എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന​​പ്പോ​ൾ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ എം.​പി. വീ​​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കാ​ര്യ​വും ഇ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ആ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ൾ വീ​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

