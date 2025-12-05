Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎൽ.ഡി.എഫ് കോട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:43 AM IST

    എൽ.ഡി.എഫ് കോട്ട ആഞ്ഞുവലിച്ച് യു.ഡി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    എൽ.ഡി.എഫ് കോട്ട ആഞ്ഞുവലിച്ച് യു.ഡി.എഫ്
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ‘ഡു ​ഓ​ർ ഡൈ’ ​എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ടം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് നാ​ല​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ക്ഷേ, എ​ന്തു വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റാ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി. ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യാ​ക​ട്ടെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    75 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ണ്ണം 76 ആ​യി. നി​ല​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 50ഉം ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 18ഉം ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഏ​ഴും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. 2010ൽ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 34 സീ​റ്റ് വ​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2015ലും 2020​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 18 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 2015ലും 20​ലും ഏ​ഴ് സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം ല​ഭി​ച്ചു.

    22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. സീ​റ്റ് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ബി.​ജെ.​പി സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മോ​ഹം പൊ​ളി​യു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​നം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ര​ത്തേ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 50 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ നേ​ര​ത്തേ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി, താ​ഴേ​ത​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി.

    ലീ​ഗി​ന് പ​ക്ഷേ, അ​തു സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സീ​റ്റി​നാ​യി പി​ടി​വ​ലി​യു​ണ്ടാ​യി. മ​ത്സ​രം ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ലീ​ഗ് ഉ​ന്മേ​ഷം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി.​എം. വി​നു​വി​നെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പി​ന്മാ​റേ​ണ്ട ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്ര​മി​റ​ക്കി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ൽ പോ​ര് ക​ന​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ശു​ചി​മു​റി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ന്ന വ​ൻ അ​ഴി​മ​തി, ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​വ​ട്ടെ ന​ഗ​ര​റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം, ബീ​ച്ച് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​ക​സ​നം, ക​ല്ലു​ത്താ​ൻ ക​ട​വ് ന്യൂ ​പാ​ള​യം പ​ച്ച​ക്ക​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി അ​ങ്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും സ​ർ​വ​ത്ര അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionkozhikode corporationKozhikode
    News Summary - local body election competition
    Similar News
    Next Story
    X