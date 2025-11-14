Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:53 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്നുമുതൽ

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്നുമുതൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​നും 11നും ​ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കോ ഉ​പ​വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കോ ഈ ​മാ​സം 21 വ​രെ പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യം. 22ന് ​സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കും. 24 വ​രെ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​റാ​ക​ണം. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യി​ൽ 21 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​ണം. നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി അ​തേ വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​റാ​ക​ണം. ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് മൂ​ന്ന്​ സെ​റ്റ് പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജാ​തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡി​ൽ 2,000 രൂ​പ​യും ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 4,000 രൂ​പ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 5,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ​ത്രി​ക​യോ​ടൊ​പ്പം കെ​ട്ടി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ക​യു​ടെ പ​കു​തി മ​തി.

