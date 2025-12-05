Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:19 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ കോർപ്പറേഷൻ; മൂന്നു മുന്നണിയും പോരാട്ടച്ചൂടിൽ

    തൃ​ശൂ​ർ: രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ളം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ. ക​യ്യാ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ തേ​ങ്ങ​പോ​ലെ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ മേ​യ​റാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഭ​ര​ണം തി​ക​ച്ച ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വി​ര​ൽ​തു​മ്പി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം എ​ങ്ങ​നെ​യും തി​രി​കെ പി​ടി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും തൃ​ശൂ​ർ എം.​പി​യും കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ ക​ലു​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ക്കു​റി ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ശി​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ.

    ഇ​ക്കു​റി ഒ​രെ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 56 ആ​ണ്. മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും എ​ല്ലാ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും കൊ​ടു​മ്പി​രി​​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ത​​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ര​ണ്ടു ടേ​മാ​യി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നു​ര​ണ്ട് വി​മ​ത സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഇ​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വും കൂ​ടെ​നി​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര മേ​യ​ർ എം.​കെ. വ​ർ​ഗീ​സ് ബി.​ജെ.​പി ചാ​യ്‍വ് കാ​ട്ടു​ന്ന​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും ക്ഷീ​ണം ചെ​യ്യും.

    ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്, ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 24 സീ​റ്റ് നേ​ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ടും ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ടേം ​ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. എ​ങ്ങ​നെ​യും തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കും എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് അ​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ല്ലൂ​ർ, മി​ഷ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ്, കു​ര്യ​ച്ചി​റ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​മ​ത​രു​ണ്ട് എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മു​ൻ​മേ​യ​റും നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വു​മാ​യ രാ​ജ​ൻ പ​ല്ല​നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ ചു​മ​ത​ല.

    കു​ന്നോ​ളം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ​തു​പോ​ലെ തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം എ​ന്തു​വി​ല കൊ​ടു​ത്തും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ വ​നി​ത​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന രൂ​ക്ഷ എ​തി​ർ​പ്പും പി​ന്നീ​ട് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലും ഒ​ക്കെ ക്ഷീ​ണം​ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഗീ​യ മു​ത​ലെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ക്കാം എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. ഹി​ന്ദു​ത്വ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ല​തു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് വ​ലി​യ ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ചെ​റു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി, ആം ​ആ​ദ്മി എ​ന്നി​വ ബി.​ജെ.​പി​യെ ത​ടു​ക്കു​വാ​നു​ള്ള അ​ട​വു​ക​ളാ​കും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ​യ​റ്റു​ക എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

