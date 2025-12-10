Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 7:59 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കാസർകോട് പിടിക്കാൻ കടുത്ത പോരാട്ടം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: പ്ര​ചാ​ര​ണം ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്റി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ മു​ന​യി​ലാ​ണ്​ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 18 ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ര​ണ്ട്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തീ​പാ​റും മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​ കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​രി​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി ജ​യി​ച്ച പു​ത്തി​ഗെ ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ്. ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​​ പു​ത്തി​ഗെ​യി​ൽ. ആ​രും ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന സ്ഥി​തി. മ​റ്റൊ​രു ഡി​വി​ഷ​ൻ ദേ​ലം​പാ​ടി​യാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ രൂ​ക്ഷ​പേ​ര്. നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജ​യി​ച്ച ദേ​ലം​പാ​ടി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​ര​ണ്ട്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വി​ധി​യാ​ണ്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ധേ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച സീ​റ്റെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റേ​തെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യ വോ​ർ​ക്കാ​ടി​യി​ലും മ​ത്സ​രം ക​ടു​ത്ത​തും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വി​ധി പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 38 ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 15ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 19ഉം ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ മൂ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര ക​ക്ഷി​ക്ക്​ ഒ​ന്നും എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ക്ഷി​നി​ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഈ ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    15 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മ​ത്സ​​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ആ​റ്​ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നാ​ല്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ര​ണ്ട്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ല​ഭി​ക്കും. മൂ​ന്ന്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്​ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും നീ​ലേ​ശ്വ​രം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
