Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Dec 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 7:59 AM IST

    എങ്ങോട്ടും വീശാം ഇടുക്കിക്കാറ്റ്​

    എങ്ങോട്ടും വീശാം ഇടുക്കിക്കാറ്റ്​
    കോ​ട്ട​യം ചു​ങ്കം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ വിവിധ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ കലാശ കൊട്ടിൽ നിന്ന്  

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വോ​ട്ട്​ ​ വീ​ഴാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​​​മ്പോ​ൾ ആ​ര്​ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ പി​ടി ത​രാ​തെ കു​ത​റു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ മ​ണ്ണ്. തോ​ട്ടം- കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു​ ഇ​ട​ത്​ വ​ല​ത്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. മു​തി​ർ​ന്ന മു​ൻ​നി​ര നേ​താ​ക്ക​​ളെ ​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​ച്ച്​​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​വേ​ശം കൂ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച്​​ ബി.​ജെ.​പി​യും വേ​ഗം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ന​ഷ്ട പ്ര​താ​പം തി​രി​ച്ച്​ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ര​ണ്ട്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ, മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​​ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. അ​ഞ്ച്​ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ നി​ല നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും 52 ൽ 40 ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    പി​ന്നാ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലും ഇ​ട​തു വ​ല​തു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു​ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​ചാ​ര​ണം​. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും പി​ന്നാ​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ശ​ക്​​ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ ഇ​വ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​ന്‍റെ വ​ര​വോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കു​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രി​ച്ച്​ പി​ടി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജെ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    വ​ന്യ മൃ​ഗ ശ​ല്യ​വും ഭൂ​പ്ര​ശ്ന​വും കു​ടി​യി​റ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ഖ്യ പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച്​ ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ക​മി​ട്ട്​ നി​ര​ത്തി​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തു.

