    date_range 10 Nov 2025 11:35 PM IST
    date_range 10 Nov 2025 11:35 PM IST

    ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ നിലപാട്​​ ​​വെല്ലുവിളി, ബി.ജെ.പിക്കിത് ‘പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്​​’

    പ്രതീകാത്മക ചി​ത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ നി​ല​നി​ൽ​പി​​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ടം. കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ടം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി, ഇ​ക്കു​റി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കൊ​ത്തു​യ​ർ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ം. മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നെ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ ജ​യി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ക്കി കേ​ര​ള ബി.​ജെ.​പി​യെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ‘പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റ്​​’ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്​. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മികച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ലേ നി​യ​മ​സ​ഭയിൽ 30 സീ​റ്റു​വ​രെ നേ​ടു​മെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ആ​ളു​ക​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കൂ.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തു​പോ​ലും പാ​ർ​ട്ടി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വോ​ട്ടു​ഷെ​യ​ർ 25 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​​ഷാ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും 25ഓ​ളം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും നാ​ലി​ലൊ​ന്ന്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും നേ​ടു​ക​യാ​ണ്​​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, പ​ന്ത​ളം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും, 12 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ ഭ​ര​ണം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും നി​ര​വ​ധി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്​​തി​യു​​മാ​ണ്. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം​തേ​ടി​ ‘വി​ക​സി​ത കേ​ര​ളം’ മു​ദ്ര​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട്​ ചോ​ദി​ക്കു​ക​. ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യം വോ​ട്ടാ​ക്കാ​ൻ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കും. മു​സ്​​ലിം വി​രോ​ധി​ക​ളെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം മ​റ​ക്കാ​ൻ മു​സ്​​ലിം ഔ​ട്ട്​ റീ​ച്ച്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നും പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ത്തു​കി​ട​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ചെ​റു​​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ചേ​ർ​ത്ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ്​ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഒ​റ്റ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​.

