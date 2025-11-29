Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:53 AM IST

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കൊ​പ്പം രാ​ഹു​ലും നി​റ​യു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ പോ​രി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​സി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ർ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ധാ​വി​ത്തം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വ​ൻ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. സി.​പി.​എം നേ​താ​വും ആ​റ​ന്മു​ള മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​സി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ മെ​ഴു​വേ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി വി​മ​ത​രും ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തു​പോ​ലെ കൂ​ട്ട​ശ​ല്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. അ​തി​നി​​ടെ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഡി​വി​ഷ​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള പൊ​ട്ടി​​ത്തെ​റി​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഡി​വി​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹി​ഷ്​​ക്ക​രി​ച്ച​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. അ​ടൂ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല​ട​ക്കം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും വി​മ​ത ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ സി​റ്റി​ങ്​ സീ​റ്റി​ല​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ വി​മ​ത​രെ നേ​രി​ടേ​ണ്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​രു​ത്ത​രെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്കൊ​പ്പം യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ബി​ൻ ഏ​ബ്ര​ഹാം കോ​ന്നി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്നു.

    ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സം​സ്ഥാ​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ മ​ക​ൾ സി.​പി.​എം സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തും കൗ​തു​ക​മാ​ണ്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ​ചൊ​ല്ലി ബി.​ജെ.​പി​യും ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സും ത​മ്മി​ലെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ത​ർ​ക്കം അ​വ​സാ​ന​നി​മി​ഷം വ​രെ നീ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ​സം​സ്​​ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ക​ള​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. അ​ടൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ എ​ട്ടി​ട​ത്ത് അ​ട​ക്കം ജി​ല്ല​യി​ൽ 35ഓ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ല. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ പ​ന്ത​ള​ത്ത്​ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള​ളി​ലെ പോ​രും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​

    ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 17

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 54

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ (ഏ​ട്ട്)

    വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 114

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 345

    ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് (53)

    വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 833

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 2723

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (നാ​ല്)

    വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 135

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 441

