Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:41 AM IST

    ‘ക്ഷേമക്കോട്ട’ തകർക്കുമോ ‘സ്വർണക്കൊള്ള’

    തദ്ദേശ പ്രചാരണപ്പോരിന്​ ‘ഹൈ വോൾട്ടേജ്​’
    ‘ക്ഷേമക്കോട്ട’ തകർക്കുമോ ‘സ്വർണക്കൊള്ള’
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 3600 രൂ​പ വീ​തം 62 ല​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നെ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ന​വം​ബ​ർ 20, ​ത​ദ്ദേ​ശ​പ്പോ​രി​നാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ശു​​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തേ ന​വം​ബ​ർ 20 ആ​ക​സ്മി​ക​വും യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ രാ​ശി​യാ​യി. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്​ ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ച്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട്ടി​ൽ സി.​പി.​എം മേ​ൽ​കൈ നേ​ടാ​നു​റ​ച്ച അ​തേ ദി​വ​സ​മാ​ണ്.

    ഫ​ല​ത്തി​ൽ നാ​ട്ട​ങ്ക​ത്തി​ന്​ ​ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്പോ​രി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗം ചു​വ​ടു​മാ​റു​​മ്പോ​ൾ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കൊ​ണ്ട്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ ക​ന​ലു​ക​ൾ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​മോ അ​തോ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​വാ​ദം ക്ഷേ​മാ​നൂ​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട​യും മ​തി​ലും മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​​ലേ​ക്ക്​ നീ​ളു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ മു​ന​യും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യ​ട​ക്കം അ​റ​സ്റ്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ക​വ​ചം തീ​ർ​ത്താ​ണ്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പ്. മു​ഖ്യ​​മ​ന്ത്രി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ശൃം​ഖ​ല​ക്കാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തു​ട​ക്കം. വി​ക​സ​ന​വും ​കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​​ഞ്ഞ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, പ​ക്ഷേ വി​വാ​ദ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നോ ക​ടു​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ ​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ മാ​സ​പ്പ​ടി വി​വാ​ദം ക​ത്തി നി​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത്​ ​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്ധം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ​ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്താ​ക​ട്ടെ, സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളും പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും അ​ക്ക​മി​ട്ട്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​​​ളെ​യെ​ല്ലാം അ​ണി​നി​ര​ത്തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​മാ​ന​മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​കാ​ശ​നം.

    സി.​പി.​എം പ​റ​യു​ന്ന വി​ക​സ​നം പൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ചി​കി​ത്സാ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളും മ​രു​ന്നു​ക്ഷാ​മ​വു​മ​ട​ക്കം ജ​ന​കീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​നാ​ഴി​യു​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​​ന്നി​യു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​ക​ട​ന​പ​​ത്രി​ക​യാ​ക​ട്ടെ, അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കേ​വ​ല ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത കേ​ര​ള​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്നും 20 ല​ക്ഷം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക്​ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും വീ​ട്, ഭ​ക്ഷ​ണം, ചി​കി​ത്സ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ല്‍, കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക 24 മു​ഖ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ഖം കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ലൂ​ന്നി പ്ര​ചാ​ര​ണം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ​ സി.​പി.​എം.

    Local Body ElectionCPMKerala
