Madhyamam
    24 Nov 2025 8:24 AM IST
    24 Nov 2025 8:24 AM IST

    തദ്ദേശ ചിത്രം ഇന്ന്​ തെളിയും; പ്രചാരണച്ചൂടിൽ നാടും നഗരവും

    വിമതർക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്
    തദ്ദേശ ചിത്രം ഇന്ന്​ തെളിയും; പ്രചാരണച്ചൂടിൽ നാടും നഗരവും
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ മ​ത്സ​ര​ചി​ത്രം തെ​ളി​യും. പോ​ർ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ആ​​രൊ​ക്കെ ജ​ന​വി​ധി​തേ​ടു​ന്നെ​ന്ന്​ ഇ​തോ​ടെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കും. വി​മ​ത​ന്മാ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ക​ഠി​ന ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലി​നു​ശേ​ഷ​വും വി​മ​ത​ന്മാ​ർ ത​ല​പൊ​ക്കി​യാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എ​മ്മും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വി​മ​ത​ന്മാ​ർ കു​റ​വെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ത​മ്മി​ൽ​പോ​ര്​ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​മ​ത​ശ​ല്യ​വും കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും വി​മ​ത​ന്മാ​ർ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ വി​മ​ത​ന്മാ​ർ ക​ളം​വി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ജി​ല്ല​-​ബ്ലോ​ക്ക്-​ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ച്ചൂ​ടി​ലാ​ണ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ വീ​ടു​ക​യ​റി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ര​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​മാ​ണ് ഇ​നി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

