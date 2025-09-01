Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:26 AM IST

    നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം പ​ങ്കി​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ ഐ.​കെ.​എം, സ​മ്മ​തം മൂ​ളി ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്​

    Information Kerala Mission logo
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം പ​ങ്കി​ട​ണ​മെ​ന്ന ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട്​ സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ച്​ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്. ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ താ​ളം​തെ​റ്റി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തേ​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ത​ന​തു​വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സാ​യ കെ​ട്ടി​ട​നി​കു​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ (ഐ.​കെ.​എം) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ 2.5 ശ​ത​മാ​നം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യ സ​മി​തി​യാ​ണ്​ 2.5 ശ​ത​മാ​നം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സോ​ഫ്‌​റ്റ്‌​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​ ഐ.​കെ.​എം. 2024-25ലെ ​നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 70.5 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഐ.​കെ.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി​യി​ന​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കി​ട്ടി​യ​ത്​ 2836 കോ​ടി​യാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 0.25 ശ​ത​മാ​നം മി​ഷ​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 0.1ശ​ത​മാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. ഐ.​കെ.​എ​മ്മി​ൽ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ന്നും ശ​മ്പ​ളം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്ഥി​തി​യെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് നി​കു​തി വി​ഹി​തം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ത്.

    Girl in a jacket

