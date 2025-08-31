Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:37 AM IST

    സർക്കാറിന്‍റെ വികസന സദസ്സ്; തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ‘പിരിക്കേണ്ടത്​’ 50 കോടിയോളം രൂപ​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സി​ന് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത്​ 50 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ല്‍ക​ണ്ട്​ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സി​നാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ന​ത്​ ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്നോ പ്ലാ​ന്‍ ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്നോ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​നൊ​പ്പം സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും സ​ദ​സ്സ് ന​ട​ത്താ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ്​ നി​ര്‍ദേ​ശം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​രും കേ​ര​ളം ചു​റ്റി​യ ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 20 മി​നി​റ്റി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള വി​ഡി​യോ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ന്‍, 25 മി​നി​റ്റ് അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​നി​ര്‍മാ​ര്‍ജ​നം, ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍, മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത ന​വ​കേ​ര​ളം, ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​വും. അ​വ​സാ​ന ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്ക് ആ​റു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും ത​ന​ത് ഫ​ണ്ട്, പ്ലാ​ന്‍ ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാം. മ​റ്റ് തു​ക സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് നി​ര്‍ദേ​ശം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 20ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ നീ​ളും. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 250 മു​ത​ല്‍ 300 പേ​രെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ 750-1000 പേ​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണം.

    TAGS:Kerala Governmentchief ministerlocal bodiesKerala NewsLatest News
    News Summary - Local bodies 'must share' around Rs 50 crore for goverment
