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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 6:16 AM IST

    വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവിൽപന: ഉടൻ തീരുമാനമില്ല; യു.ഡി.എഫിൽ​ വിശദ ചർച്ച

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    മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്
    വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവിൽപന: ഉടൻ തീരുമാനമില്ല; യു.ഡി.എഫിൽ​ വിശദ ചർച്ച
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ശേ​ഷ​മാ​കും അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക. മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്നും സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പി​ന്തി​രി​യ​ൽ. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​ദ്യ​ന​യ​ത്തി​ന്​ രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നാ​ടി​യാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഷ​യം പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബ​ജ​റ്റ്​ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​വെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വി​ഷ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ പ​ര​സ്യ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ധ​ന​കാ​ര്യ ബി​ല്ലി​ൽ നി​കു​തി ഘ​ട​ന വ​ന്നാ​ലും എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ക്കി​ല്ല. നി​കു​തി ഇ​ള​വി​ൽ ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഏ​തു​ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ദ്യ​മാ​യാ​ലും അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ നേ​തൃ​ത്വം. നി​കു​തി​യി​ള​വ് വേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ലീ​​ഗ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ക്കും. മ​റ്റു​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​മാ​ന നി​ല​പാ​ടാ​കും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​പ​ണ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി എം. ​ലി​ജു​വും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ത് മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന ആ​യാ​ലും എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി​യെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പി​ന്‍വ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ഷ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ട്ട​ത്. മ​ത​മേ​ല​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ര​ട​ക്കം എ​തി​രാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​നാ​നു​മ​തി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട് തേ​ടു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ദ​മാ​യ നി​കു​തി​ഘ​ട​ന പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി കി​ട്ടി​യാ​ൽ ബ​ജ​റ്റ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച നി​കു​തി​യാ​കും ചു​മ​ത്തു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നി​കു​തി കു​റ​ച്ച​ത് അ​തേ​പ​ടി ഫി​നാ​ൻ​സ് ബി​ല്ലി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ മ​ദ്യ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി സ​മീ​പി​ക്കാ​നാ​കും. ന​യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​സി​ച്ചാ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​കു​തി ഘ​ട​ന പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ക്കാ​ർ​ഡി മ​ദ്യ​ക്ക​മ്പ​നി​ക്കാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്.

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    TAGS:Kerala Governmentliquor policyUDFdecision
    News Summary - Sale of low-strength liquor: No decision soon; Detailed discussion in UDF
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