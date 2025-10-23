മദ്യ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കണം, വിദേശത്തേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യണം -മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്

മദ്യ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കണം, വിദേശത്തേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യണം -മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്text_fields
പാലക്കാട്: കേരളത്തിൽ മദ്യ ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശത്തേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാകണമെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്. പാലക്കാട് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന സെമിനാറിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ മദ്യനയം അഞ്ച് വർഷമാക്കുമെന്നും സ്പിരിറ്റ് ഉത്പാദനം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഒരോ വർഷവും മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാല് മദ്യ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നത് ആലോചനയിലാണ്. കേരളത്തിൽ സ്പിരിറ്റ് ഉൽപാദനം ആരംഭഇക്കും. തദ്ദേശീയമായുള്ള മദ്യ നിർമ്മാണം വർധിപ്പിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കയറ്റി അയക്കും. ഇതിനെതിരെ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രാദേശികമായി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അത് ഭയന്ന് നടത്താതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എം.ബി. രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ ഒമ്പത് ഡിസ്ലറികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു തുള്ളി മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കരാണ് തദ്ദേശീയമായുള്ള മദ്യ ഉൽപാദനത്തെ എതിർക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
എലപ്പുള്ളി ബ്രൂവരിക്കെതിരെ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ; പഞ്ചായത്ത് പരമാധികാര റിപബ്ലിക്കല്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് എം.ബി. രാജേഷ്
എലപ്പുള്ളി ബ്രൂവറിക്കെതിരെ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ ചേർന്നു. പദ്ധതി ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി. എന്നാൽ, പഞ്ചായത്ത് പരമാധികാര റിപബ്ലിക്കല്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചത്. നാട്ടിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്, ആ നിയമത്തിന് മുകളിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണൂക്കാട് വാർഡിലാണ് ഒയാസിസ് കമ്പനി ബ്രൂവറി നിർമാണ യൂനിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വാർഡുകളിൽ ഗ്രാമസഭ ചേരാനിരിക്കുകയാണ്.
